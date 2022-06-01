南韓愛情喜劇女王徐玄振，去年才剛推出戲劇《你是我的春天》，緊接著今年又要在本月3日推出全新作品《為何是吳秀才》，令粉絲相當期待。而在5月31日的新戲記者發佈會上，徐玄振與同劇演員黃寅燁、裴仁赫等人一同出席，但粉絲一看到她「零修圖近照」後都被嚇壞了。

由徐玄振及新生代演員黃寅燁、裴仁赫一同演出的全新電視劇《為何是吳秀才》將在6月3日正式上檔，而徐玄振在新戲中飾演一位心狠手辣的美女律師，因一場意外被迫轉任大學法學院教授，接著遇到一名曾蒙冤入獄仍真心守護著她的男學生，因此譜出虐心師生戀，預告一出立即在網路上掀起熱烈討論。

不過，在5月31日的記者線上發佈會上，徐玄振一出現立即讓所有人都驚呆，只見她頂著一頭招牌長髮，並穿著一件黑色的斜肩洋裝與高跟鞋優雅出席，但近看才發現她臉部明顯削瘦，原本就只有巴掌大的鵝蛋臉顯得更加小巧精緻。

另外，徐玄振所屬的經紀公司不久前也曾在官網上，貼出徐玄振出席廣播節目時的工作照及影片，當時穿著無袖上衣的她，除了手臂上沒有一絲贅肉外，整體身形也過於纖細、相當骨感，令粉絲們看到後紛紛留言「雖然還是美但太瘦了」、「姊姊最近太累了嗎？怎麼瘦成這樣」、「天哪！真的太瘦了，好心疼」意外引發關注。