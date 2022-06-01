台積電廠區不是只有冷冰冰的晶圓，這幾年致力營造科技與生態平衡，成為全台第一家用廠區「回收水」成功復育螢火蟲的公司。繼台南廠區成功復育螢火蟲後，持續擴大棲地營造計畫至新竹廠區與台中廠區，今年5月，三大廠區驚喜出現超過1600隻螢火蟲蹤影，每當夜幕降臨，點點螢光飛舞，不知情的民眾還以為是賞螢新景點。

台積電回收水，乾淨到許多生物願意把廠區當自己的家。台積電指出，螢火蟲需乾淨、無汙染的生活環境，是良好的環境指標生物，台積秉持生物多樣性理念，於2008年起規畫建置螢火蟲棲地，經過10年營造優質環境，2018年於台南晶圓十四廠第三期廠區復育成功；為使螢火蟲穩定繁殖成長，台積公司將長期棲地維護經驗化為系統性管理流程，並進一步延伸復育範圍，2019年新增新竹晶圓十二廠第七期廠區、台中晶圓十五廠第一期廠區為棲地營造點，透過建立棲地、培育螢火蟲與幼蟲食餌、持續改善與監測環境三大步驟，創造適合螢火蟲繁衍的生態空間，一點一滴累積綠色能量。

除於3大廠區營造棲地，台積電也透過「找光」主題特展、生態講座、夜間參訪等多元推廣活動，使員工了解螢火蟲復育計劃，提升對生物多樣性的認知，並預計於2022年第3季舉行棲地管理人員教育訓練課程，藉由外部專家指引，強化生態保育實務管理能力。

此外，為延伸螢火蟲棲地營造範圍，台積公司將復育技術由廠區內推廣至廠區外，與南科管理局合作強化園區內周邊綠帶，養成植栽複層環境，為螢火蟲棲地進行前期準備。

目前與南科管理局及專家團隊進行第二階段環境調查，評估合適的螢火蟲棲地，通盤規畫道路照明、水域等綠化生態設計，使園區環境更貼近自然生態，持續擴大螢火蟲版圖，落實環境永續發展。