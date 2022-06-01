警大博士、高雄女監、前法務部矯正署誠正中學女副校長張聖照，沈迷宗教，為了挽救感情，不惜斥資1900萬元供養道場法師，更偽造帳戶、薪資單等財力證明文件向地下錢莊詐貸130萬元。一審依偽造公文書罪判其4月、6月及7月徒刑，二審駁回上訴，案經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審判其10月徒刑、緩刑3年，可上訴。

警大犯罪防治所博士張聖照2008年結識「觀音心法」道場顏姓負責人，為了解決自身感情困擾，不惜抵押母親名下房產借款，2010年至2015年間陸續奉獻1900萬餘元，認為該信仰可協助她挽救感情、消災解厄。

2014年張聖照擔任明陽中學副校長、2018年擔任誠正中學副校長期間，為了向地下錢莊借款，還偽造帳戶資料、薪資單等財力證明文件，前後陸續詐得約130萬元。錢莊業者事後發覺張聖照提供的存摺無法領款，也無法補登交易資料，才驚覺遭騙。

2019年間，張聖照被監察院以違反《公務員服務法》彈劾，公務員懲戒委員會判撤職並停止任用1年，張聖照不服提再議仍被駁回。

一審橋頭地院認定，張聖照侵害公務機關、私人單位權益，也影響社會經濟秩序，考量她與被害人和解也允諾賠償，依犯偽造公文書、偽造私文書、偽造準公文書等罪，各判7月、4月、6月徒刑，其中4月部分得易科罰金。二審駁回上訴，案經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審判張聖照10月，緩刑3年，可上訴。