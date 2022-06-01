台灣高齡化社會已成形，長期照顧人力的質量需求快速增加，故樹德科大社工學程與學務處職涯發展中心攜手合作，受勞動力發展署技能檢定中心之委託，自5月22日起連續7天假該校「長期照顧服務員培訓專業教室」辦理照顧服務員單一級技術士檢定考試，提供南部及東部地區照服員專業考證，共計120人次報考。

社工學程副主任徐國慶表示，配合政府長期照顧十年計畫2.0政策，社工學程學生透過照顧服務專業人員的訓練，不僅提升學生的長期照顧專業能力，未來不僅可從事長照領域的社工實務，亦可更上層樓成為督導或教育人員，並進行跨領域的專業合作服務，讓長照專業內涵更具質感，相信絶對可以提升台灣長照服務的質量效能。

應用社會學院副院長李淑惠進一步表示，長照與身障專業課程的相輔相乘，目的在引導學生理論與實務並重，系上同時籌劃設立長期照顧服務員培訓專業教室，協助學生考照，未來進入就業市場可快速投入長期照顧的各項服務產業，並能夠開辦照顧服務機構作為就業路徑，呼應長期照顧人力市場之需求，一舉數得。

徐國慶說明社工學程的專業教室設置，完全符合技術士技能檢定考試，包括「成人異物哽塞急救法」、「成人心肺甦醒術」、「生命徵象測量」、「會陰沖洗及尿管清潔」、「協助上下床及坐輪椅」、「洗頭、衣物更換」等各1崗，以及備餐、餵食、及協助用藥」3崗；除作為教學使用外，該場地亦通過勞動部「照顧服務員」檢定合格考場，每年辦理照顧服務員單一級全國技術士技能檢定、或即測即評即發證技術士技能檢定。