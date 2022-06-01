IDC最新研調結果顯示，2022年全球數位轉型支出將成長近18％，且各產業領域皆已加緊投入轉型腳步。其中「後端支援和基礎架構」、「智慧製造」、「數位供應鏈優化」及「全方位體驗參與和全通路商務」四項將是各產業的投資重心。聚碩(6112)集團針對這四項打造完整的數位轉型生態鏈，並整合旗下雲端服務公司「Epic Cloud聚上雲」，提供各領域企業用戶自「前端基礎架構」至「後端雲服務」等一系列滿足雲地需求完整數位轉型解決方案，為業界打造領先級的數位化動能。

聚碩董事長李昌鴻表示，數位轉型已成為製造業剛性需求，且佔未來全球數位轉型支出總額30％。針對該產業在「智慧製造」與「數位供應鏈優化」的持續性挑戰，聚碩與AWS、IBM、Synergies、DataRobot等國際大廠提供完整AI/ML解決方案，協助企業在不同使用情境下皆能持續優化製造良率、庫存控管與服務等需求。

針對數位化人才短缺問題，聚碩與Epic Cloud聚上雲提供RPA（機器人流程自動化）解方UiPath和SaaS數位簽署平台HelloSign。前者可協助企業自動完成重複性流程；後者則可協助簡化文件簽署流程，進而省下不必要的人力耗損，協助企業將關鍵戰力全數投入業務創新與開發。

針對各領域在「全方位體驗參與和全通路商務」的需要，Epic Cloud聚上雲提供「顧客體驗數據平台」解決方案，整合HubSpot、SurveyCake在集客行銷與顧客體驗數據分析的優勢，更於日前攜手 Infobip 強化全通道雲端通訊與客服互動能力，將帶來行銷數據的可視性，賦能企業用戶善用數據資產打造精準的行銷策略。