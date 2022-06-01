面對生活中的種種困難，人難免會感到沮喪。然而，總有些人內心充滿著正面想法，就算遇到再怎麼不如意的事也能苦中作樂。這些「正能量爆棚」的人們往往將光明的一面帶給別人，就算吃了苦頭也能快速振作，讓我們來看看有哪些星座上榜吧！

＃TOP3 獅子座

擁有大將之風的獅子座，除了逼著自己像太陽一樣正面外，遇到周圍的人遭遇挫折而沮喪時也能拉他們一把。但與其說獅子座是正能量滿滿的人，不如說他們是不想被負面情緒擊倒。他們會用這樣的信念去過生活，連帶身邊的人也會受到這股正面的能量影響。

＃TOP2 雙子座

快樂才是一生真理。(圖/翻攝自觸mii)

雙子座喜歡用幽默的態度面對人生遇到的大小事，也喜歡在苦悶的生活中找樂子。雙子面對朋友絕對報喜不報憂，就算自己半夜哭得死去活來，白天也能沒心沒肺的開玩笑。因為在他們的觀念裡，人與人之間的相處，無非就是以快樂為主，何必把自己的負面情緒傳遞給他人呢？

＃TOP1 射手座

射手座笑看人生百態。(圖/翻攝自觸mii)

勇於冒險的射手座就算遭遇困難及挫折，也是一笑置之。他們擁有無限的「死而復生」能力，無論射手座受到什麼大打擊，隨後在路邊看到一隻可愛的狗或漂亮的植物就能讓他振作。由於他們非常自我，面對挫折他們也會覺得「你算老幾？」然後藐視挫折。這種不屈不撓硬要做自己的強大力量就是他們能如此正能量爆棚的原因。

以上3個星座都擁有自己一套人生哲理，難怪面對困境能如此豁達。和正能量的人當朋友真的非常愉快，只要面對事情的態度正向，就感覺面對任何事情都能迎刃而解。希望大家也能用正面的態度面對人生百態，相信生活也能越來越好。