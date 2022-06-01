勞動基金單月再虧逾1400億！4月份由於俄烏戰事仍不見曙光、中國大陸疫情升溫再度封城，讓全球供應鏈危機雪上加霜，推升大宗商品價格上揚，通貨膨脹急速攀升，各國加速緊縮貨幣政策因應，勞動基金運用局今天公布4月收益，光4月勞動基金就虧掉1414.9億元。

基金局表示，其中 MSCI全球股票指數今年迄 4 月底止下跌 12.94％，MSCI 新興市場股票下跌11.77％，台灣加權股價指數下跌 8.93％，而全球債券市場則因緊縮的貨幣政策而下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌 11.30％。

基金局強調，勞動基金以追求長期穩健收益為投資目標，積極布局於全球股票、債券及另類資產，今年以來全球金融市場大幅震盪下跌，增加投資操作難度，勞動基金運用局積極掌握全球政經情勢，強化風險控管，並適時調整投資布局，以降低市場衝擊。基金短期運用績效雖受到波及，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多（101~110.04）平均報酬率為 4.98％，近 5 年（106~110.04）平均報酬率則為 5.64％，長期投資績效仍屬穩健。

基金局提及，展望未來，美國聯邦準備理事會(Fed)於 5 月 9 日的半年度金融穩定報中指出，各主要金融市場流動性正在下降，隨著俄烏戰爭、緊縮貨幣政策和高通膨帶來的風險，若伴隨經濟活動降溫，將對金融體系帶來負面影響。歐盟執委會 5 月 16 日也表示，歐洲地區經濟的疫後復甦幾乎喪失動力，俄羅斯斷絕天然氣供應形成重大衝擊，物價將急速飆升，歐元區今年的經濟增長率恐將趨近於零。

基金局說，在國內方面，台灣經濟研究院 4月 25 日發布最新預測，2022 年國內經濟成長率維持 1 月時預測值 4.10％，CPI（消費者物價指數）成長率為 2.40％，較 1 月的預測上修 0.75個百分點，並指出近期俄烏戰事導致國際能源和大宗商品價格飆升，加上中國疫情清零政策增添全球供應鏈混亂程度，加重全球通膨壓力，亦令主要央行貨幣政策加速緊縮，金融市場波動加劇，國際預測機構陸續下修全球經貿表現，顯示全球經濟擴張力道趨緩。

基金局指出，整體而言，全球持續面對疫情、高通貨膨脹、地緣政治等因素衝擊，在緊縮貨幣政策下，企業獲利與終端消費需求也將面臨挑戰，進而影響經濟復甦力道。勞動基金運用局將持續密切關注全球金融市場動態，審慎辧理各項投資運用，以維持基金長期穩健收益。