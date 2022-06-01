移民署南區事務大隊嘉義市服務站接獲轄內NGO團體轉介認真、好學的新住民二代阿偉，因家庭經濟困難恐中斷學業，便協助他向嘉邑行善團申請「善因種子助學行動」。經行善團評選阿偉獲得助學金2萬元，延續想完成學業的夢想。

母親來自大陸的阿偉，父親是身心障礙人士，家中成員尚有年邁的祖母，以及分別就讀高中及國中的妹妹和弟弟，由於父親身體緣故，家庭經濟來源多由母親承擔。阿偉目前就讀大學，在學期間認真、好學且成績優異，不僅專注於研究分子合成技術、奈米材料及應用等領域，也參與相關專題研究。阿偉為了減輕母親的重擔，希望能透過助學金的挹注來完成他的學業。

就讀大學的阿偉父親是身心障礙人士，家中成員尚有年邁的祖母，以及分別就讀高中及國中的妹妹和弟弟，在學期間認真、好學且成績優異，希望透過助學金的挹注來完成他的學業。(移民署家嘉義市服務站提供)

嘉義市服務站接獲轄內NGO團體轉介阿偉的家庭狀況後，便協助阿偉準備申請嘉邑行善團「善因種子助學行動」的資料。日前行善團公告受獎助學金名單，阿偉經評選獲得助學金2萬元，延續他想完成學業的夢想。阿偉說：「感謝移民署協助，以及嘉邑行善團的支持，目前面對課業及專題實習，無法像以前半工半讀，在租金及物價高的北部，獲得這份助學金，讓我感受到社會上的溫暖，真的非常感謝。」

移民署嘉義市服務站呼籲，端午佳節將近，呼籲新住民朋友勿購買或以國際快遞郵包寄送不明來源肉製品來臺，避免受罰。(移民署嘉義市服務站提供)

嘉邑行善團理事長徐文志表示，行善團為扶助弱勢家庭正在就讀國內各大學院校之優秀子女，克服困難、奮發向上，定期辦理「善因種子助學行動」，助學金頒發以50名為原則，本次因申請學生踴躍，為廣植善因種子，經評選委員會決議，將助學名額增加至108名，每名學生獲頒助學金2至5萬元，頒發助學金總金額計238萬元，以支持年輕學子，築夢踏實。

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，移民署持續推動新住民及其二代照顧輔導及培力工作，並透過公私協力方式陪伴遭遇特殊境遇的新住民朋友解決困難。另端午佳節將近，呼籲新住民朋友勿購買或以國際快遞郵包寄送不明來源肉製品來臺，避免受罰。自111年5月20日起，查獲自發生非洲豬瘟疫區夾帶豬肉製品之國際郵包，將依動物傳染病防治條例處罰收件人，第1次裁處新臺幣20萬元，第2次以上違規者即裁處100萬元罰鍰。