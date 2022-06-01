體育、教育界人士紛紛哀悼。（洪靖宜攝）

曾一起征戰2020東京帕運的戰友們也到場送陳亮達最後一程。（洪靖宜攝）

20歲帕運國手「無腳泳士」陳亮達，日前發生車禍喪命，今舉辦告別式，現場包含親友、體壇人士全到場表達哀悼，陳亮達的雙親及哥哥還有阿嬤等親屬，頻頻拭淚，讓人不捨；而一起征戰2020東京帕運的戰友們也都到場，要好好跟陳亮達告別，並且帶著他的精神，繼續完成未來任務，就連陳亮達的偶像職棒球員林智勝也到場送他最後一程。

台灣帕運選手陳亮達日前因車禍身亡，1日於高雄市立殯儀館大仁廳舉辦告別式，現場許多親朋好友，體壇人士以及學校代表到場哀悼，播放生前回憶錄影片時，不少人紅著眼眶，拉拔陳亮達長大的阿嬤坐在最前排頻頻拭淚，但仍相當堅強，送陳亮達最後一程。憶起陳亮達，是全家人最美好回憶和驕傲，靠著自己能力，不覺得自己跟別人不一樣，勇敢面對生命，一字一句，讓人聽得心疼又心碎。

曾一起征戰2020東京帕運的戰友們，包含桌球選手田曉雯、林姿妤，教練蔡貴蘭、羽球選手方振宇、田徑選手劉雅婷、柔道選手李凱琳等，也都到場哀悼， 教練蔡貴蘭紅著眼眶說：「這對我們來說相當悲痛，大家集訓期間感情濃厚，這次好好跟他道別，希望不要擔心我們，帶著他的使命繼續完成任務。」

告別式中，陳亮達的偶像職棒球員林智勝也到場，憶起第一次與陳亮達見面是12歲時，雖然後來較少機會碰面，但後來也曾促成他到樂天開球，想起陳亮達印象就是「認真、努力」。

而陳亮達生前勇奪全國身心障礙國民運動會游泳7面金牌，高雄市府用專簽方式，將盡速把56萬獎金頒發給家屬。高雄市運發局長侯尊堯說，體育是大家庭，要照顧選手和家庭，讓亮達不要有後顧之憂，會全力協助家屬，他也提到：「勇往直前是亮達最好的生命寫照，未來有機會將陳亮達的故事永留傳，激勵運動員，鼓舞更多選手。」