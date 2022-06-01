中正紀念堂兒童BNT疫苗今起開始施打，每日最高可打人數為2000人，從早上8點開始施打，9點30分左右就已施打200人，台北榮民總醫院副院長侯明志表示，共動員80位醫護人力，而預約系統有200人預約，但一開打就已達到200人，無預約人數很多。侯也透露，接到任務是先打5天，對此，北市副市長蔡炳坤表示，醫療量能吃緊情況下，應該要好好運用，設置大型接種站施打個幾天就收起來，沒什麼意義。

台北市長柯文哲日前表示，疫苗在學校已經打了，在6月3日前就會全部處理完畢，現在醫療人力已緊繃，還設這個幹什麼，只是增加地方負擔；對此，侯明志說，醫護人員在防疫不會缺席，很多志願者站出來，很多同仁原本是在行政工作，自動跳出來報名要參加。

侯明志也強調，會從預約系統做人力調度，如果預約量比較少就會減少人力，接到的任務是先打5天，假日的人可能會比較多，不過，北市府建議，針對兒童疫苗已規畫3管道接種，既然即將設站，為了減少醫療浪費，建議準備成人BNT疫苗，同時服務12歲以上民眾。

至於有許多人質疑中正紀念堂已有防疫急門診，再設兒童BNT疫苗施打，恐會造成交叉感染的情形，對此，侯明志說，在動線上都有錯開，且與車來速有超過500公尺距離很大，不用擔心會交叉感染。

北市副市長蔡炳坤則表示，地方政府已安排兒童BNT疫苗在學校施打，中央卻沒與地方商量就下令決策，不了解地方的狀況，他說，像是中南部因疫苗需求比較大，可以設站點施打，但北市已規畫校園施打，在設置大型接種站施打個幾天就收起來，沒什麼意義。