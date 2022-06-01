垃圾車只能停在車道收運，每天造成長達30分鐘交通黑暗期。（市議員蕭隆澤提供）

垃圾車只能停在車道收運，每天造成長達30分鐘交通黑暗期。（市議員蕭隆澤提供）

台中市大雅區六寶公園垃圾收集定點站，因長期遭停車占用，垃圾車只能停在車道收運，每天造成長達30分鐘交通黑暗期。市議員蕭隆澤接1日前往會勘，初步取得共識將劃設紅、黃線，並配合警方取締，改善垃圾收運亂象。

六寶公園定點垃圾收集點除遭停車占用，就算清潔隊設牌宣導，因沒有強制力及罰則也於事無補。台中市議員蕭隆澤接獲當地居民反映，今日上午邀集大雅區公所、大雅區清潔隊、六寶里長辦公處等單位到場現勘。

吳先生表示，清潔隊員收運垃圾很辛苦，每天早上看到垃圾車無處停放收運，滿肚子怒火，也莫可奈何。一旁擺攤婦人搭腔說，垃圾車無處停放，又不能不收運，只能被迫停在車道上，早上7點又是通勤尖峰，造成車流回堵。

蕭隆澤說，六寶公園每天早上7點上演至少半小時交通黑暗期，清潔隊以木板設置勸導牌面，因沒有強制力及罰則，「治標不至本」，建議劃設紅、黃線，禁止臨時停車或禁止停車。

大雅區公所指出，垃圾收集點一旁就是公車候車亭，候車亭前後可劃設黃線，不能劃設紅線，建議劃設公車停靠區。蕭隆澤以學校家長接送區為例，建議區公所規劃特定時段，即上午6時50分至7時30分禁止停車，清潔隊並設置標準告示牌，配合警方公權力介入取締。

另外，六寶公園除停車占用收運點亂象，還有垃圾落地棄置問題。六寶里長步佔鐘表示，里辦公處裝設2具監視器，仍有沒公德心民眾隨意棄置垃圾，可能是無法配合收運時間，趁夜晚視線昏暗拿來丟，除造成環境髒亂，還造成隔天早上清潔隊員工作負擔，希望公所協助裝設路燈，補足監視器照明問題。大雅區公所表示增設路燈應該是沒問題。