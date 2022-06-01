彰化縣長王惠美1日宣布彰化高級中等以下學校，含國小附幼，採遠距教學模式授課再延長一週，從6月6日至6月12日，但如果家長有照顧需求，學校仍持續提供基本照顧，減輕家長負擔，也兼顧防疫及照顧需求。
王惠美表示，彰化縣將在6月8日前提升國小及幼兒園學童疫苗接種率，以減輕學童返校風險，考量中南部疫情仍屬上升階段，避免學童接觸染疫，延長遠距教學模式，不過，也考量國小升國中課程銜接的問題，目前暫不考慮採遠距教學延長到暑假，會再依校園疫情狀況滾動式檢討。
彰化縣長王惠美1日宣布彰化高級中等以下學校，含國小附幼，採遠距教學模式授課再延長一週，從6月6日至6月12日，但如果家長有照顧需求，學校仍持續提供基本照顧，減輕家長負擔，也兼顧防疫及照顧需求。
王惠美表示，彰化縣將在6月8日前提升國小及幼兒園學童疫苗接種率，以減輕學童返校風險，考量中南部疫情仍屬上升階段，避免學童接觸染疫，延長遠距教學模式，不過，也考量國小升國中課程銜接的問題，目前暫不考慮採遠距教學延長到暑假，會再依校園疫情狀況滾動式檢討。
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