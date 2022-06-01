皇翔(2545)今日舉行股東會，董事長廖年吉指出，政府連番打炒房政策實在多到「霧煞煞」！現在投資客都退場對自住客有利，而貸款成數變少對房市是會有點影響的，不過，北市4樓老屋漏水嚴重有重建的需求，對建商來說，還是有生意可以做。對於今年營運的表現，他則回答，還好！

有小股東提出政府打炒房公司如何因應？廖年吉坦言，政策無法干預，只有山不轉路轉，路不轉人轉，如何規劃未來，他則幽默的回應，這是智慧財產權，不能說出來，這個社會是很競爭的！

面對政府連番打炒房措施，皇翔指出，這些政策讓投資客退場，對自住客有利，至於市場擔憂的升息，皇翔則是認為，央行會做全面的考慮，台灣目前應該沒條件繼續升息，再升息的空間應該有限，通膨的壓力下，購買不動產還是抗通膨最好的方法，預期房市表現仍將穩定，不會有太大的變化。

皇翔2022年度新推案個案，皇翔敦北民生目前已陸續在簽約當中、皇翔來青此案分回77戶，已售5成左右、總銷14億元的皇翔芊翠已完售、總銷20億元的皇翔芊樾已售7成。今年下半年有機會推出總銷65億元的永寧捷運站，永和大陳社區都更案年底有機會能推出。

至2022年4月底止，皇翔建設目前合計成屋可售金額近300億元，其中台北市約220億元、新北市約68億元、桃園市約9億元。

皇翔建設表示，依據目前市場銷售狀況判斷，內部初估今年可銷售成屋為「皇翔敦北民生」50戶、「皇翔來青」77戶、「皇翔PARK」 150戶、「皇翔紫鼎」8戶、「皇翔御花園」15戶及其他個案餘屋50戶；另外可銷售預售屋「皇翔芊翠」72戶、「皇翔芊越」102戶。

皇翔今日舉行股東會通過配息6.3元。