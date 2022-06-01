國民黨「突襲」式徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發藍營紛爭。港媒指出，近期傳出一份藍營內部最新民調，張在藍綠白「三腳督」狀況下，對上民進黨目前傳出的所有可能人選皆大獲全勝，勝幅更高達3%以上；這個數字最開心的莫過於國民黨黨主席朱立倫，因這場選舉的結局，已成朱的「黨主席生死關鍵」，非僅只張的政治前途與桃園由誰執政。

香港媒體《中評社》30日評論指出，根據一份藍營內部民調，張善政若對上陳時中，支持率26.9%勝過陳的24.5%；若是對上近期傳出可能選桃園的新竹市市長林智堅，張支持率27.4%贏過林24.2%；而與民進黨立委鄭運鵬對決，張27.2%同樣大勝鄭的20.0%。該民調為5月25日到5月27日進行的電話民調，共有1074個成功樣本，

針對這個民調結果，評論直言：「讓國民黨高層吃下定心丸。」可見國民黨中央正積極向桃園證明，張善政是「對的人選」，有了這個基礎，張的出征與接下來的選戰腳步也才顯得「師出有名」，畢竟在近期紛擾下，張的首份民調面對綠營對手都能獲得全勝，接下來要爭取支持度向上的空間可謂更大了。

評論直言，這份民調對朱立倫最為重要，因為桃園市長這局已直接關係他的黨主席去留問題，檯面上雖看似讓張獨自面對桃園地方的整合難題，但據了解，朱私下動用各種關係，正全力幫張牽線、張羅；桃園這一役已成朱的「黨主席生死關鍵」，而這份民調正為其拉開序幕。