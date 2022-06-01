台8線中橫公路117.4公里處花蓮縣秀林鄉關原路段4月底上邊坡發生大規模崩塌，經公路總局積極搶修，已於5月底完成便道搶通鋪設瀝青路面，原訂今天通車，但整體工程卻因近日連續大雨影響，開放通行時間也將延至本月8日。（公路總局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台8線中橫公路117.4公里處花蓮縣秀林鄉關原路段4月底上邊坡發生大規模崩塌，經公路總局積極搶修，本原訂今天通車，但邊坡搶修等工程因近日連續大雨影響，以致開放通行時間將延至本月8日。（公路總局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台8線中橫公路117.4公里處花蓮縣秀林鄉關原路段，3月底因連日降雨及地震影響，邊坡不斷出現間歇性落石，由於降雨不斷，4月底更發生大規模崩塌，下方明隧道慘遭土石淹沒，長達100多米的路基進而塌陷，經公路總局積極搶修，本原訂今天通車，但部分工程進度卻受近期鋒面挾帶的連續大雨影響，以致通行時間延至本月8日。

台8線中橫公路117.4公里處3月27日因山區連日降雨及地震影響，上邊坡突然發生大規模崩塌，經太魯閣工務段動員搶修，路段雖恢復通行，但因上邊坡有向上繼續抽坍潛勢，不時有落石從上方掉落，之後每天白天均派員監看，機動性管制通行，並於夜間預警性封閉，

怎料山區降雨持續，該處上邊坡200公尺處於4月26日發生更大規模的崩塌，除下方的長約18米的明隧道慘被土石淹沒，沿線長達100多米的路基也因此塌陷不見，公路總局成立緊急應變小組，在災點前350米處隙地成立前進指揮所，並封閉關原（合歡派出所前）至神木路段（114.6公里至126公里）進行搶修。

由於現場大量土石以致道路阻斷，經相關單位冒雨不畏低溫、地形險峻及面臨落石威脅等嚴苛環境積極趲趕搶修，已於5月底完成便道搶通鋪設瀝青路面，原訂今天通車，不過因5月中、下旬碰上梅雨期間，連續大雨影響邊坡搶修、路側落石防護設施及清除上邊坡頂坍方浮石、枯倒危木等進度，經公路總局估計，仍需7天才能將工程處理完成，因此通車時間也將延到6月8日。