端午連假即將來臨，一名女網友表示，近日逛街時，看到老店家販售各式香包，其中一款為「冰雪奇緣」的Elsa香包，掛在脖子上的紅繩，綁在Elsa的秀髮上，看起來相當驚人，貼文引發網友關注、留言「怨念好深的香包，半夜看到會閃尿」。

原PO昨（5／31）日於臉書社團《小廢物俱樂部》指出，下午和家人逛街，發現一間傳統店家，門口販售各式香包，如佩佩豬、鯊魚寶寶、皮卡丘等卡通造型香包，其中一款為迪士尼動畫電影「冰雪奇緣」的Elsa香包，仔細一看每個香包的頭髮上都繫上一條紅色繩線，乍看之下十分驚悚。

「冰雪奇緣」的Elsa香包，令不少網友驚嚇。（圖／翻攝自小廢物俱樂部）

圖文曝光，吸引網友留言，「這真的母湯，半夜會閃尿」、「怨念好深的香包」、「這是我女兒的女神，我要買」、「端午節過著過著就變七月半了」、「這真的會嚇死」、「怎麼會出這種香包啦」、「好險不是農曆七月」、「這是彰化限定款吧？送肉粽公仔」、「我以為紅繩是繞在脖子上的」。

留言中不少人想購買，原PO補充表示，是在台中大甲的老街看到的，但在網路電商平台也能買到，一個售價100元，且還有音樂效果。