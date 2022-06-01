我國邊境解封自今(1日)起針對入境旅客全面實施「唾液採檢」，即可離開機場、不用再等PCR結果。資深媒體人趙少康今上午在臉書喊話應開放組團出國，「台灣連密切接觸者都改成0+7，有什麼道理還要阻止國人組團出國？一點都不合邏輯」。

趙少康指出，之前國外疫情遠高於台灣，怕國人參加旅行團把國外疫情帶回台灣有其道理，現在國外疫情大多已走下坡，台灣疫情遠比國外嚴重，「應該是人家怕我們，而不是我們怕人家」，只要外國願意讓我們去，我們有什麼好害怕的？

趙少康進一步說，台灣連密切接觸者都改成0+7，有什麼道理還要阻止國人組團出國？一點都不合邏輯。如果像陳時中所說，怕病毒在外國有新變異被帶回台灣，那台灣是不是要永久關閉國門？

因此趙少康認為，政府應該立即取消禁令，開放國人組團出國，只要登機回國前取得有效的PCR陰性證明，抵台時在入境機場港口確實做好篩檢工作，就可以大幅減少帶入病毒的風險。一味墨守成規不知與時俱進，除了扼殺旅遊業者，對防止國內疫情，不會有任何幫助。對此有網友留言表示，「旅行社快倒光了，等到天荒地老，再不開放邊境，飯店業也倒了」、「執政的邏輯很重要，否則就是無能」、「支持」、「什麼都不購，什麼都缺，遇到變種會再來一次自主應變」。