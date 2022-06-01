台中知名冰淇淋店宮原眼科前身是台中市第四信用合作社，該銀行在1997年被併入中興商業銀行，而中興商業銀行在2005年又改由聯邦商業銀行接手。一名女網友發文指出，媽媽20年前在台中市第四信用合作社有20幾萬元的存款，打電話到聯邦銀行，對方卻說沒有此帳戶，擔心存款拿不回。網友則建議，可以直接到合併後的新銀行臨櫃查詢，加上有中央存保的保障，不必過度慌張。

原PO在Dcard上以「20年前倒了的銀行還可以領回存款嗎」為題發文指出，媽媽之前在台中四信合作社還有20幾萬存款，而且存摺也還在，原PO最近打給聯邦銀行，但聯邦說沒有此戶頭，很好奇這筆錢可不可以拿回來。

其他網友則建議「 可以打電話進線客服告知曾有四信銀行的存款想詢問相關紀錄等，因前中興銀行資料很多已查詢不到，四信銀行又更難了，可以先進線客服或者是帶著當初的存摺印鑑至分行詢問。」

也有網友說「 合併後債務債權都會移轉給新銀行」、 「可以直接帶存款資料去銀行問，成功有錢領，失敗也不虧」。

還有網友分享自身經驗，「我在幫我母親弄完稅證明的時候，也是要一間一間銀行問，有些銀行我甚至沒聽過， 但是這些被合併的還是會把錢退回，有些很老舊的資料只有紙本，會存放在原開戶銀行或是總行，都能聞到歷史的氣息了。」

至於「中央存保」則是保障存款人權益的保險制度，目前存款保險最高保額為300萬元，為加強保護存款人及維護金融秩序，存保公司對於停業要保機構如有嚴重危及信用秩序及金融安定之虞者，存保公司理賠時，對存款人之保障得不以最高保額為限。