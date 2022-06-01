捷運施工路不平車速過快 男騎士慘摔撞屋柱不治

19歲彭姓機車騎士1日凌晨行經萬大路時，疑似車速過快反應不及，撞上路旁的房屋樑柱重傷，經送醫急救後仍宣告不治，警方已調閱監視器釐清事故原因。

萬華警方凌晨1時32分獲報，萬大路427號前發生車禍，1名男子重傷倒地，現場另有1部撞爛的機車，警方到場後將彭姓傷者緊急送醫，但仍因傷勢嚴重宣告不治。

警方根據路口監視器，初步研判彭男沿萬大路南往北直行，但因該路目前正在修整捷運，車道改變限縮，彭疑因車速較快反應不及，因此自撞旁邊的房屋樑柱，目前正持續釐清中。