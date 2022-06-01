今天在大聯盟場上洋基以9：1重挫天使，繼續以34勝15敗穩居聯盟龍頭，而這次雙方對戰受到外界矚目，因上季美聯MVP大谷翔平將對上戰績最好的條紋軍，開打前就充滿話題性，但此戰呈現一面倒狀況，天使先發投手「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)慘遭痛擊，打線更是被壓得死死，其中大谷翔平繳出4打數1安打成績。

Matt Carpenter homer and it's 4-0 Yanks in the first inning! pic.twitter.com/D0VCcZgDai — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 31, 2022

洋基與天使展開系列賽首場較量，洋基派出蒙哥馬利(Jordan Montgomery)擔任先發投手，迎戰天使的辛德加，但辛德加首局就遭到痛擊失了4分，老將卡本特(Matt Carpenter)從他手中擊出本季第2發全壘打，早早拉開比數，未料次局辛德加又失分，加上3局上場就被安打，只撐2.1局就被換下，最後也承擔敗投，自責分率升到4.02。

蒙哥馬利則繳出超優質投球內容，7局僅被敲4安打失1分，有4次三振、1次保送，7局時他被天使二壘手瑞吉福(Luis Rengifo)敲出陽春炮，但因洋基火力實在兇猛，他輕鬆奪下勝投，目前戰績1勝1敗自責分率3.04。接著洋基除了修理辛德加，連牛棚也不放過，6、8局各下2分，第8棒捕手崔文諾(Jose Trevino)擊出2分炮，徹底拉開比數。

而天使打線發揮不佳，卓奧特(Mike Trout)4打數掛蛋，吞下2次三振，大谷翔平4打數1安打，吞下1次三振，首打席擊出深遠飛球差點形成全壘打，卻被賈吉(Aaron Judge)美技沒收，第二次吞三振，6局擊出二壘安打，但隊友並未延續攻勢，最後一次飛球出局，目前打擊率.249，後天他將登板投球，看能否在洋基手中搶下第4勝。