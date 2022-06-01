台東民眾快篩陽後，接連遭到5家診所以額滿等理由遭到拒絕，無奈之下只能改到醫院急診排隊。（東基提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣共35家醫療院所及衛生所提供遠距視訊看診判讀服務，平均每位醫師每日服務逾20位病患。台東1民眾快篩陽後，接連遭到5家診所以額滿等理由遭到拒絕，無奈之下只能改到醫院急診排隊。台東基督教醫院統計，急診患者逾7成5與新冠肺炎有關，急診人力負擔重。台東衛生局呼籲，若在地視訊門診無法掛號，可透過衛福部健康益友APP看診。

醫院急診門外，民眾排隊等著掛號看病。根據台東基督教醫院統計，有7成5以上急診患者與新冠肺炎相關，醫務部主任馬堅毅說，有上呼吸道症狀、確診者隔離期不舒服、產兒科等病患，其中許多是快篩陽性要求做確診判讀，造成急診人力負擔加重，反而從診所視訊評估後轉到急診占少數。

有台東民眾投訴，30日以家用試劑快篩陽性後，當下立刻電詢了5間提供視訊門診診所，卻接連遭到「預約額滿」或「不提供視訊門診」為由拒絕，他強調，一般人快篩陽性，就不敢隨意出門，迫於無奈，他不得已才出門到醫院掛急診。

台東縣目前每日約有600至900人確診，縣內有4家醫院、15家基層診所及16個衛生所提供快篩視訊門診判讀，平均每位醫師每日得提供20位以上的病患視訊診療服務，除壓縮現場患者看診時間，負擔也不小。

台東縣衛生局長黃明恩表示，雖然提供視訊門診的醫療院所，每位病人都額外給付500元，但仍囿於醫師人力有限，不是隨時都能提供視訊門診，因此除了縣內醫療院所外，民眾也可透過健康益友APP，由外縣市醫師提供視訊門診，再由鄰近藥局提供治療藥物，也呼籲民眾若無急重症，無須到醫院掛急診。