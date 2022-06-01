大陸駐歐盟使團1日強調，歐盟方面指出聯合國人權高專訪華受限等說法非事實。圖為新疆伊寧職訓中心在培訓女工製作成衣。（新華社）

「中國駐歐盟使團」微信公眾號1日消息，外媒報導，歐盟發言人指聯合國人權事務高級專員巴舍萊訪問新疆受到限制，無法與有關組織、個人充分接觸以及訪問拘留中心，致使其無法全面評估「政治再教育營」的規模，歐方對此表示遺憾。中方駐歐盟使團發言人回應，巴舍萊在訪中期間的活動安排，均是根據她本人意願，經雙方充分協商進行。巴舍萊在新聞發布會上也表示，訪中期間進行了不受監督的廣泛交流。歐方所謂的高專訪問受到限制並非事實。

駐歐盟使團發言人稱，聯合國人權事務高級專員巴舍萊應中國政府邀請，於5月23日至28日訪問中國。國家主席習近平以視訊方式會見巴舍萊特高專。國務委員兼外長王毅同巴切萊特高專會見，最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、國家民族事務委員會、公安部、人力資源和社會保障部、全國婦聯等相關部門負責人分別同她會見會談。

發言人表示，訪問期間，巴舍萊參訪了廣州和新疆。在廣州期間，巴舍萊參訪了新農村、養老服務中心、殘疾人康復基地、廣州互聯網法院、迴圈經濟產業園等反映中國基層民主、脫貧攻堅、司法保障、環境保護、民生保障、特定群體權利保護、人權教育的專案，並在廣州大學發表演講，同師生就尊重和保障人權進行交流。

發言人說，在新疆期間，巴舍萊聽取了新疆自治區關於中國的民族和宗教政策、新疆反恐和去極端化舉措和成效的全面介紹。走訪了喀什古城，深入棉花種植的田間地頭，感受新疆在傳承保護少數民族傳統文化和推動發展、改善民生等方面取得的進展。觀看反恐和去極端化鬥爭主題展覽，詳細了解新疆反恐和去極端化的法律和政策架構、實踐及成效。與宗教人士面對面交流，了解新疆依法尊重和保障穆斯林宗教信仰自由權利的情況。在與新疆各界民間人士座談交流中，巴舍萊聽取了婦女、衛生、司法、勞工等領域民間代表的意見。

發言人強調，前些年，新疆深受恐怖主義和宗教極端主義之害。新疆在廣泛借鑒吸收國外反恐經驗的基礎上，依法設立職業技能教育培訓中心，目的是為了從源頭上消除恐怖主義、宗教極端主義。教培中心屬於學校性質，與英國設立的「轉化和脫離項目」、法國設立的去極端化中心沒有本質區別，完全符合《聯合國全球反恐戰略》《聯合國反暴力極端主義行動計畫》等一系列反恐決議的原則和精神，根本不是所謂的「政治再教育營」。

發言人指出，一段時間以來，一些西方國家和反中勢力打著人權的幌子，就所謂涉疆問題編造炒作聳人聽聞的世紀謊言。涉疆問題根本不是什麼人權問題，而是維護國家主權、安全和領土完整的重大問題。中方依法打擊暴恐活動，維護各族人民生命財產安全，新疆各族人民的人權得到切實保障。經過不懈努力，新疆已經連續5年多沒有發生暴恐案件，社會安全穩定，發展持續向好，人民安居樂業。凡是訪問過新疆的外方各界人士，就像高專本人一樣，都能夠得出客觀公正的結論。

發言人稱，人權保障沒有最好，只有更好。一國人權狀況好不好，本國人民最有發言權。中方願意在平等和相互尊重基礎上，同各方積極開展人權對話和合作。但中方堅決反對頤指氣使的「教師爺」作派，反對把人權問題政治化、工具化，反對搞雙重標準，更不會接受以人權為藉口干涉中國內政。