夏天將來臨，最惱人的就是蚊子變多，加上去年底曾發生充電式電蚊拍起火燃燒案例，新北市法制局消保官抽查網路販售的6款充電式電蚊拍並送檢驗，結果6款的耐燃安全性均不符合標準，已請業者將問題商品下架；另2件不符合商品標示法規定，已移請管轄的台北市、高雄市令業者限期改正。

消保官鍾佳儒表示，去年12月屏東潮州發生一起充電式電蚊拍起火，造成民宅失火事故，幸好巡邏員警及時把火撲滅才未釀成大禍，所以才選定檢驗充電式電蚊拍為消費者安全把關。

鍾佳儒說，這次檢驗委託台灣科技有限公司（SGS）抽驗6件「充電式電蚊拍」，針對連續充電168小時及如起火須在30秒內自動熄滅的耐燃性規定進行檢驗，但很遺憾的6支電蚊拍都未通過耐燃性規定。

其中2支電蚊拍不符合商品標示法以及電器商品標示，經發局表示，2支電蚊拍都未標示產地、製造年份、製造號碼，注意事項與警語等也以簡體中文標示，未依國內法令標示，已依商品標示法分別移請主管機關台北市、高雄市查處。

消保官提醒消費者，在使用電蚊拍時應注意被擊斃於網面的蚊子，請抖動網使其脫落，切勿用水沖洗，以防短路；電蚊拍工作於直流高壓，會產生一定強度火花。因此嚴禁在充滿易燃氣體的場所使用和檢修，通電時忌用手或導電金屬棒接觸高壓電網，以防意外。

另電蚊拍並非玩具，兒童不宜使用；充電時請不要按動開關或觸摸網面、充電時間不要超過 15 小時；電蚊拍金屬網面破損或變形時，不要繼續使用。