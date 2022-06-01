南韓女團Twice成員周子瑜，外貌甜美精緻，2019年曾獲百大最美臉孔第1名殊榮，近來她和其他成員赴美開唱，返韓不幸確診新冠肺炎，日前曾在IG曬出龍蝦照，向大家報平安，今(1)日她再上傳個人美照，其中1張則是刻意扮鬼臉，不計形象的模樣逗樂所有粉絲。

周子瑜上月22日放上去美國遊玩的3張照片，只見她畫淡妝穿上休閒服，依舊無比清新。本月1日她再PO出4張個人美照，穿上純白色荷葉邊小洋裝，甜美微笑配上V胸造型，讓好身材展露無遺，站在灰色水泥牆前拍照的她，對鏡頭噴發出滿滿仙氣，隨後閉眼嘟起小嘴巴，再一睜眼便是側身微笑擺拍。

周子瑜美貌人盡皆知，刻意扮醜就較少人見過，畫面中只見她放下女神身分扮起鬼臉搞怪，不僅瞇眼斜視右前方外，更張開嘴巴往前嘟起，臉部五官全數扭在一塊，即便刻意拍出崩壞鬼臉照，依舊抵擋不住天生貌美顏值。

子瑜五官全擠在一塊，粉絲依舊買單她的美貌。(圖/子瑜 IG)

眼見不計形象扮鬼臉，粉絲們也紛紛留言：「搞怪一樣漂亮」、「最後一張怎麼回事，周子鬼臉做習慣了嗎」、「寶貝子瑜，好可愛好甜美喔」、「最後一張鬼臉超可愛」、「子瑜我們都好想妳呢」、「她看起來真的都好可愛呢」、「鬼臉照是最漂亮的，大家說對不對」、「下載子瑜鬼臉照當手機桌布」，貼文一經發布1小時內，便電暈44萬粉絲，讓不少人驚嘆周子瑜的魅力。