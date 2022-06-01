今年6月3日至5日是端午節連假，台北市警察局為維護連假交通順暢及行車秩序，規畫交通疏導勤務，於端午節前、6月2日在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，提前於16時派員到崗疏導，其餘路口則於16時30分到崗，連假期間觀光景點、百貨娛樂場所將加強取締違停、拖吊，請用路人務必注意。

連假期間，警方將針對北市各觀光遊憩景點，如陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等，以及大型百貨公司、賣場及其他交通繁雜商圈周邊道路，增派交通疏導崗位，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致，給民眾一個舒適的用路環境。

北市警局提醒，端午連假前欲前往陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等觀光景點或各百貨娛樂場所之民眾，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

北市警局說，連假期間將針對易聚集人、車潮之地點加強違規停車取締、拖吊，也請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，務必遵守各路口執勤員警或義交指揮，共同維護交通安全與順暢。