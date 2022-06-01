預估至2026年，全球數位支付金額有望達13.7兆美元，數位支付產業及其帶來的數位經濟生態圈，將是下一個科技大趨勢(Megatrend）。看好該趨勢，國泰投信將推出「國泰全球數位支付服務ETF(00909)」預計在7月中掛牌，觀察這檔ETF的追蹤指數是「Solactive全球數位支付服務指數」，聚焦數位經濟中最主要的3大支付生態領域，包括數位支付、數位資產軟體、數位資產基礎建設。

數位經濟不受地域限制、商機龐大，進一步剖析3大主要領域包括：1.數位支付領域，囊括行動支付、第三方支付，當然也包辦Visa、Mastercard、PayPal等信用卡及支付巨頭，近年海外盛行的支付模式BNPL(先買後付)也在其中；2.數位資產軟體領域，擴及Web 3.0網路生態圈、去中心化的區塊鏈技術(Blockchain)及相關的能源管理；3.數位資產基礎建設領域，則包含支付晶片製造、NFC感應交易、伺服器、數據中心等關鍵的硬體組件及設備。

國泰投信ETF團隊主管鄭立誠表示，零接觸消費模式興起，單就台灣，目前已有逾30家電子支付業者，電子支付市場進入戰國時代，產業龍頭競相加入，除了看好龐大的支付生態圈商機外，更看好新一代支付技術，如區塊鏈等技術公司逐漸主導金融科技，及連帶應運而生的各式商機如數位資產、數位藝術版權保護等。

國泰全球數位支付服務ETF(00909)基金經理人游凱卉指出，這檔將推出的ETF投資布局採3大選股邏輯：首先，挑「市值大」，上市公司流通在外市值達2億美元才納入選股池(stock pool)；其次，選「流動性佳」，近3個月日均交易額至少須達300萬美元；最後，優先布局「高關聯性」個股，採AI智慧選股篩選與數位支付服務關聯性最高的前30檔股票，作為指數成分股並每半年定期調整一次，讓投資與時俱進，更全面掌握全球最夯的支付科技潛力股，讓投資人能預先抓住數位支付百兆商機。