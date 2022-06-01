端午節自古至今都是非常重要日子，這天用來除去不好的病氣，或是倒楣之運，都是最佳時刻，好好把握這一天，整年運勢大不同。高雄五甲池龍宮之池府王爺代言人蘇茂欣師兄分享，無論在五術堪輿、中醫上來看，端午節都是最佳的調理身體、佈局擺陣的時刻，因此，就連奇門遁甲裡，都有針對端午這一天的轉運秘法。

▍1.最強的午時水是雨水

蘇茂欣說明，依過去大家最常知道的是「午時水」，只要在五月初五的這一天，正午時刻收集午時水，可以用來幫自己與家人，除去不好的氣，還能增運、旺財、養生等，功效非常多。

不過，午時水最好還是要來自天然，若能收集到端午節這天正午的雨水是最好的，這種午時水充滿陽氣，有些廟宇、道家都會拿來作法使用。次等則是山泉水，再不然，用自來水也可以，畢竟源頭還是自然的山泉水而來。

▍2.中午洗澡

端午節這一天，記得中午洗個澡，用午時水沖洗身體，可轉換運勢，而且，床單也要全部換新，就能迎來全新的氣勢，達到旺運效果。

▍3.端午蛋殼轉運大法

此外，奇門遁甲裡，也有「端午蛋殼轉運大法」，最好在中午時分，用午時水洗完澡後，準備一個水煮蛋，剝去蛋殼，腦海中想像脫胎換骨，不好的全脫去，好運接著來，然後，再剪一點頭髮，連同蛋殼一同放進紅包袋裡，再吐一口口水，哈一口氣後，拿到家門外燒掉，或者至廟裡燒化，就完成這個秘法。

蘇茂欣最後分享，人的陽氣足，運勢就會旺，精神體能都是最好的，所以，端午節當天正午，來補陽氣，簡單的幾個步驟，就能事半功倍，大家一定要記得做喔！

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