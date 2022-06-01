美東時間5月31日，聯合國安理會舉行第1540號決議全面審議公開會議，中國常駐聯合國代表張軍大使在會上表示，反對大規模殺傷性武器擴散，欲解決此問題離不開多邊合作。他強調，單邊制裁和所謂的「長臂管轄」損害他國合法權益，不得人心，應予摒棄。

《中國日報》報導，張軍表示，大規模殺傷性武器及其運載工具的擴散事關國際和平、安全與穩定。2004年通過的第1540號決議，是安理會首個專門的防擴散決議，也是國際防擴散努力的重要支柱。國際安全形勢正經歷複雜深刻變化，擴散風險和挑戰依然存在。在新形勢下，著眼第1540號決議全面審議及推進國際防擴散進程，中方願提出以下主張。

第一，堅持真正的多邊主義。防擴散問題是全球性挑戰，解決防擴散問題離不開多邊合作，離不開聯合國引領。各方應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，重視彼此合理安全關切，消除擴散動因，致力於實現普遍安全、共同安全。要遵循聯合國憲章宗旨和原則，強化以聯合國為核心的集體安全機制，維護安理會權威，堅持通過對話協商以和平方式解決防擴散熱點問題。一味依賴制裁無助於解決防擴散問題，只會導致衝突升級和風險外溢。單邊制裁和所謂的「長臂管轄」損害他國合法權益，不得人心，應予摒棄。

第二，鞏固國際防擴散體系。《不擴散核武器條約》是國際核裁軍與核不擴散體系的基石，是戰後國際安全體系的重要組成部分。各國不能對其「合則用、不合則棄」，不能採取雙重標準和選擇性做法，應堅決抵制條約被侵蝕、掏空。有關國家不顧國際社會反對開展核潛艇合作，執意將武器級核材料引入亞太地區，明顯違反條約目的和宗旨，造成嚴重核擴散風險。這種不負責任的行徑值得密切關注。同時，各國應進一步增強《不擴散核武器條約》《禁止生物武器公約》《禁止化學武器公約》的普遍性，並以各項條約審議大會等為契機，確保其得到全面、有效、平衡執行。

第三，保障各國和平利用權利。為了和平目的利用科技並開展國際合作，是國際法賦予各國不可剝奪的權利。多年來，一些國家憑借自身主導的防擴散多國機制「小圈子」，對發展中國家實施歧視性出口管制措施，大搞雙重標準。個別國家還以防擴散或國家安全為藉口，對科技交流合作濫施限制，推動脫鈎斷鏈，嚴重侵蝕防擴散國際合作的基礎。第76屆聯大通過中國和其他26個國家一道提出的和平利用國際合作決議，要求取消對發展中國家和平利用的限制。中方歡迎在聯大持續開展包容對話，確保和平利用權利得到尊重和保護，不合理限制得以革除，更好實現各國的普遍安全與發展。

第四，深入推進全面審議進程。中方支持委員會制定合理工作計劃，繼續實質性推進決議全面審議工作，對各國執行決議情況進行客觀評估，重視新興科技帶來的擴散挑戰，就應對防擴散風險挑戰提出切實可行的建議，進一步推進防擴散領域國際合作，提高援助活動成效，促進決議全面有效執行。在此過程中，應堅持會員國在防擴散工作中的主導地位，統籌考慮各國國際義務與實際國情，支持發展中國家加強防擴散能力建設，保證各國特別是發展中國家的參與度和發言權。

張軍還表示，中方堅決反對大規模殺傷性武器及其運載工具的擴散，一貫嚴格履行防擴散國際義務，不斷完善防擴散出口管制機制和能力建設，以實際行動為加強國家、地區和國際層面的防擴散努力作出貢獻。

在國內立法層面，中方已基本形成以《出口管制法》為統領的出口管制法律體系。《出口管制法》明確規定通過實施出口管制，防止相關物項、技術和服務被用於大規模殺傷性武器及其運載工具，或被用於恐怖主義目的。

在機制建設層面，中方逐步建立健全跨部門出口管制工作機制，對兩用物項、軍品、核出口進行歸口管理，實現對生產、研發、出口、融資等各個環節的防擴散監管，並持續推進出口管制體系現代化。

在決議執行層面，中方積極參與委員會及其專家小組工作，努力推動決議執行。中方多次提交執行決議情況的國家報告，並於2014年接受了執行決議國家訪問。中方三次同委員會合辦亞太地區國家聯絡點培訓班，加強地區國家決議執行能力建設，願繼續為此發揮作用。

在國際合作層面，中方積極參與《不擴散核武器條約》《禁止生物武器公約》《禁止化學武器公約》以及國際原子能機構等國際組織框架下的審議及國際合作，貢獻中國方案與中國智慧。

張軍說，中方將繼續與各方一道，促進第1540號決議的有效執行，推進決議全面審議，為加強防擴散全球治理作出積極貢獻。