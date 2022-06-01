2008年空軍士官蔡學良在靶場中槍身亡，軍方原以飲彈自殺結案，蔡母尤瑞敏質疑死因並訴請國賠，法院判決空軍司令部須賠償她148萬元確定，她聲請民事再審後，台灣高等法院認為她提出的事證原確定判決已審酌且無判決不當，判決駁回，她提上訴遭最高法院駁回。

蔡學良案發生在2008年5月9日，他在陸軍台東指揮部太平靶場進行射擊訓練時，卻中彈身亡。隔天，國防部東部軍檢署以蔡男遺體口袋發現一張寫有「只是今天突然想死，就這樣而已」的紙條，再佐以軍法醫鑑定報告，遂以蔡男含槍自殺結案。事後，蔡母對多名軍官提起刑事告訴，但都遭軍檢以不起訴處分確定。

蔡母認為兒子死因不單純，長期抗爭，並赴監察院陳情，2010年6月監院公布蔡學良案的糾正案，指出靶場指揮官與督導官就靶場安全之維持，涉有違失，蔡母隨後提起訴訟，向空軍司令部請求國家賠償350萬元。

2015年台灣高等法院認定，蔡是誤觸故障步槍，因槍枝走火意外死亡，軍方疏未注意及阻止蔡男接觸故障槍枝，但蔡擅取故障槍枝檢視，也違反安全規定，雙方應各負一半過失責任，判決空軍司令部須賠償蔡母148萬多元確定。

蔡母尤瑞敏不服對敗訴確定的201萬多元部分提再審，2020年高院審理後認為，蔡母提出的再審事證，外國人在游泳池中測試非65步槍之影片，與事故情節顯然不同，難認可受較有利益之裁判，且部分事實是國外文獻資料，並非針對事故之特定具體證物。

高院再審庭指出，蔡母主張蔡學良沒有過失，這是事實審取捨證據、認定事實有無不當之謂，難以此指為適用法規顯有錯誤之再審原因，此部分主張，也無理由，判決駁回，蔡母不服提上訴，最高法院判決駁回。