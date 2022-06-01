有「最強狗仔」稱號的葛斯齊昨直播公開汪小菲疑似婚內出軌證據照，葛斯齊接著點名小S老公許雅鈞，甚至提到迪麗熱巴、鹿晗以及金曲歌王林俊傑的緋聞，讓關鍵字「小S老公」、「林俊傑 套房」登上微博熱搜榜，而事隔一夜後，葛斯齊今（1日）突發文向許雅鈞、林俊傑道歉，最後，葛斯齊表示，直播只是單純分享記者經歷，沒想到造成網友扭曲誤解，葛斯齊也說，他日後會更小心言行，很抱歉給大家帶來困擾。

葛斯齊稍早在臉書說明昨晚直播後掀起的風波，他向許雅鈞喊話：「謝謝你認同我的消息屬實，那天桌上朋友眾多，我也不好說哪位是友人，但我知道她私下有在接飯局，我收到了線報，我只是表示狗仔沒錢做不了案子，沒有別的意思冒犯了。」

至於被波及的林俊傑，葛斯齊則說：「最後金曲歌王JJ，那些上過社會版面的事情，我們就交由世人去判斷，網友想看狗仔PK歌王，我不會上當的，昨天直播太多網友想著你，我只是提了一下過去報導的事，很不好意思打擾了！」

同時，葛斯齊被網友問到新疆女神迪麗熱巴和鹿晗是否曾交往，他只簡單說兩人有同時身處日本，但沒明說是否有交往，對此，葛斯齊今則強調：「我沒說過熱巴和鹿晗一起出遊日本，他們前後差3天，只是我分別巧遇在同酒店進出」，葛斯齊表示，他們只是好朋友，還稱鹿晗是非常可愛的年輕人。