民眾可參考三種中藥防疫外用方製備與使用方式，自己在家操作使用。（台中慈濟醫院提供）

端午將至，氣候開始悶熱潮濕。台中慈濟醫院中醫部醫師鄭群耀提供3種中藥外用方，包括中藥香囊、中藥外洗、艾草燻蒸；過端午時，也可由中藥外用方「早預防、扶正氣、重祛邪、防傳變」四面向，預防病毒侵襲。

台灣正受新冠病毒侵擾，台中慈濟醫院中醫部醫師鄭群耀認為，新冠病因為疫毒之邪，由口鼻而入，主要病位在肺，亦可累及脾、胃等多個臟器。病程中出現疫毒之邪夾風、寒、暑、濕、熱、燥、瘀等病機變化，符合《素問‧刺法論》「五疫之至，皆相染易，無問大小，病狀相似」的論述，屬於中醫學「疫病」範疇。

鄭群耀表示，台灣屬於典型海島氣候，濕熱多雨，每逢端午，共同感受就是濕、悶、熱，而濕邪多從熱化。從中醫「因人、因時、因地制宜」角度來看，面對端午時節的新冠疫情，主要著重在「早預防、扶正氣、重祛邪、防傳變」等四個面向。配合端午節氣，鄭醫師推薦3種中藥外用方，提供大眾可自行在家操作使用，配合節氣又防疫。

一、中藥香囊：兩千多年前，民間就有佩戴香囊避除穢惡之氣的習俗，配合端午節氣，民眾可以準備一個香囊，將廣藿香、冰片、石菖蒲、艾葉、沉香、佩蘭、草果、肉桂、蒼朮等藥材研磨成粉，放入香囊隨身攜帶，就像帶著一個作用非凡的「空氣淨化器」。

二、中藥外洗：皮膚是人體的「免疫系統」之一，濕熱氣候增強會導致人體大量出汗，而引發各種皮炎、濕疹、手足癬疱、蕁麻疹等皮膚類疾病。病原菌環繞人體四周，容易附著人體皮膚，只要皮膚有破損，病毒或細菌就容易入侵人體。建議可將菖蒲、生艾葉、佩蘭等芳香草藥混合加水煎煮，取出藥液加入適當溫度熱水洗浴，預防皮膚疾病，強化皮膚防禦功能。

三、艾草燻蒸：鄭群耀表示，艾草在民間廣泛使用，具「避 邪」、「禳毒氣」作用。現代研究亦證明艾草燻蒸對多種病毒、病菌都有抑制作用；民間亦有「居家常備艾，老少無疾患」說法，說明常用艾草燻蒸居室，可有效預防流感等呼吸道疾病發生，維護健康。在注意防火條件下，可使用點燃後的艾草來燻蒸家居，抑制空氣中病毒與細菌滋生。

鄭群耀提醒，除了建議的中藥外用方，勤洗手、戴口罩仍是面對新冠疫情肆虐的重要防疫措施。