香港東網報導，美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）周二（5月31日）表示，美國總統拜登正在考慮是否削減對中國商品加徵的關稅。

阿德耶莫在接受美媒體訪問時說，美國政府在考慮是否削減對華關稅以達到抑制物價這短期目標的同時，也要考慮到在應對中國不公平競爭這項長遠需求上，取得平衡。他還強調，拜登正致力通過「可持續」的方式穩定物價。

阿德耶莫表示，美國對中國商品加徵關稅，是為了給美國企業創造一個更公平的競爭環境，而美國正在考慮如何使用關稅作工具實現此目標。

早前曾有英媒報導指，在應付通膨問題之際，美國政府內部對是否削減中國進口貨的關稅出現分歧，財長耶倫屬於希望削減多項關稅的一派，認為部分關稅不符合美國的經濟利益，亦無顧及消費者對於通膨的意見。

但美國貿易代戴琪希望維持徵稅、推遲制定更廣泛的中國貿易戰略，以保障美國就業和應對中國在全球市場的行為，甚至可能加徵新的戰略關稅。上周，拜登曾表示正考慮削減部分中國進口貨的關稅。