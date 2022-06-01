教育部今天表示，已在5月23日同意蘭陽技術學院從111學年起停辦，學校董事會將提供每一位學生一個學期1.5萬元的助學金，提供到他們應屆畢業為止。

教育部回應，蘭陽技術學院在110學年度停招，董事會因為評估後續已無法繼續捐資，那在學校還有資金可以維持110學年度正常運作以及發放教職員資遣費的前提下，董事會在去年年底時，有這樣的構想，今年經過校務會議報告，也經過董事會通過後，把停辦計畫報到教育部，教育部經過私校諮詢會諮詢，並且也經過專科以上學校停辦審議委員會審議，於今年5月23日已經同意蘭陽技術學院自111學年度起停辦。

教育部說，那有關教職員跟學生權益的部分，教職員會比照「私立高級中等以上學校退場條例」發放每個人最高6個月的資遣費，學生的部分在今年110學年度畢業後，大概會剩下100位左右的同學，這些同學教育部會協助安置轉學到其它學校，蘭陽技術學院的董事會也提供每一位學生一個學期1.5萬元的助學金，提供到他們應屆畢業為止，來協助同學繼續完成學業。

教育部指出，因為蘭陽技術學院並非專輔學校，所以是依照私校法相關規定辦理停辦，停辦後會有三年的改辦或改制期限，之後再由董事會做後續考量。