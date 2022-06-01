同樣入圍今年金曲獎最佳女歌手的魏如萱，也是演出嘉賓。（淡水古蹟博物館提供）

「光音淡水」演唱會將於7月9日在淡水海關碼頭舉行。（淡水古蹟博物館）

星光熠熠照亮淡水！今年今年適逢淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，新北市政府自年初起推出「港動淡水」系列活動，其中的重頭戲「光音淡水」演唱會將於7月9日舉行，今（1）日公布當天的演出名單，其中包括入圍第33屆金曲獎的歌手盧廣仲、魏如萱，與其他歌手、團體一起接力開唱嗨爆淡水！

新北市立淡水古蹟博物館將於下月9日（六）下午2點到晚上8點，在淡水海關碼頭舉辦「光音淡水」演唱會，今天主辦單位公布表演名單，除了邀請到入圍今年金曲獎最佳華語男、女歌手的盧廣仲、魏如萱，曾獲三金大獎的乱彈阿翔與大支、B.T.O.D、原子邦妮、吳獻、聲林之王陳景皓、南畯鵬、九九及淡水大專院校的音樂社團齊聚古蹟輪番「獻聲」。

文化局長龔雅雯表示，今年適逢淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，所以市府從年初開始，推出「港動淡水」系列活動，每個月規劃不同的展演內容，讓民眾體驗1862年的開港盛況，而7月的「光音淡水」演唱會，以夏日音樂為主題，與去年12月以冬日光影為主題的「光映淡水」相互呼應，2大活動結合「新北五大美學廊帶－藍天海岸古蹟文化」品牌，讓文化資產融入大眾生活，推動城市美學。

另外，除了「光音淡水」演唱會之外，下個月起，每周都會在淡水紅毛城與前清淡水稅務司官邸（小白宮）舉辦各種主題活動，包括街舞快閃演出、異國舞蹈體驗、阿卡貝拉、戶外瑜珈、特色市集及草地野餐派對等，並將獨家推出「水路微旅行」，帶領民眾搭乘遊艇從不同視角欣賞淡水河流域的古蹟文化風貌。