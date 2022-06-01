泰格豪雅（TAG Heuer）近日宣布邀請《高校18禁》（Euphoria）男主角雅各艾洛迪（Jacob Elordi）擔任品牌大使，隨及邀請他出席一級方程式賽車摩納哥大獎賽（Formula One Monaco Grand Prix）慶祝派對，他以一身帥氣筆挺的西裝搭配最新款的Monaco Special Edition特別版腕表，一派優雅的紳士造型，一掃昔日高校小鮮肉的青澀模樣。

《高校18禁》男主角Jacob Elordi以正裝造型出席泰格豪雅活動，詮釋Monaco腕表紳士優雅的一面。（TAG Heuer提供）

澳洲性感男星雅各艾洛迪是當今最具潛力的新生代演員，196公分的身高優勢加上一身健美肌肉，外型十分亮眼，最為人熟知的莫過於他在HBO超人氣影集《高校十八禁》的演出，不少18禁的養眼性感演出，讓他成為當今最性感小鮮肉。

在F1摩納哥大獎賽慶祝活動上，泰格豪雅執行長Frederic Arnault和品牌大使Jacob Elordi合影。（TAG Heuer提供）

雅各艾洛迪受邀擔任泰格豪雅Monaco系列腕表的品牌大使，釋出首波形象廣告中，他穿上帥氣黑色皮衣駕駛跑車，完美演繹與他同樣大膽且具標誌性的Monaco腕表，獨特的方形表殼，就像艾洛迪一樣勇於突破傳統框架，風格前衛又兼具永恆經典。

Monaco賽車表向來是泰格豪雅最受歡迎的表款之一，加上泰格豪雅是摩納哥大獎賽的長年合作夥伴，因此特別選在最後壓軸登場的摩納哥古董車大獎賽（Historic Grand Prix of Monaco）舉辦慶祝派對，雅各艾洛迪以黑色正裝搭配Monaco賽車表，展現優雅紳士的一面，同時也驗證了Monaco賽車表兼具狂野熱情與優雅品味的多元風貌，是一款可紳士、可休閒的運動表。

泰格豪雅Monaco Special Edition特別版腕表， 26萬9200元。（TAG Heuer提供）

全新登場的Monaco Special Edition特別版聯名表，外觀設計融入賽車的時尚元素，靈感取自於1970年代史蒂夫麥昆在賽車電影《極速狂飆》 (Le Mans)中的同系列表款，表殼採用2級鈦金屬結合DLC類鑽碳塗層，深邃的黑色更添流行時尚感。