大陸氣質女星高圓圓，2012年拍攝電影《搜索》與小5歲男星趙又廷相識相戀，並在2014年宣佈結婚，而高圓圓婚後大量減少工作量，幾乎將心思都放在孩子與家庭身上，仍不忘透過社群媒體與粉絲們互動。她近日在小紅書PO出一段影片，影片中的狀態接近素顏仍然美到發光，讓網友們直誇太美了。

高圓圓近日自駕回老家雲崗，途中經過她過去就讀的小學，順便和大家分享了她的童年照，只見小時候的她髮型剪成西瓜皮，濃眉大眼的模樣十分可愛，她透露現在住北京，從家裡開過來要一個小時，另一張童年照高圓圓穿著小花洋裝，依偎在奶奶身邊，頗有大家閨秀的樣子。

隨後開到森林公園，高圓圓綁著丸子頭，青春元氣的造型非常減齡，穿了黑色無袖背心，手臂很勻稱沒有多餘贅肉，搭了一件米色半身裙，從開衩的地方能看見一雙修長美腿，她形容這條裙子走起路來還挺好看的，同時分享自己的穿搭心得「黑色和這樣的米色，是一個永遠不會出錯的顏色（搭配）」。

高圓圓曬出童年照片。（圖／截圖自小紅書）

配件高圓圓推薦背帶短一點的腋下包，上下比例會看起來好一點，她也提醒開車注意事項，穿拖鞋高跟鞋都不能開車，讓大家注意行車安全。逛公園時高圓圓站在路邊和景色合照，即使化什麼妝，皮膚看起來依舊白皙，完全看不出來已經42歲。