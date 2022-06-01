在全力發展半導體自製化下，2021年大陸IC設計因漲價帶動銷售創新高，人才培育需追上企業快速擴張需求，DIGITIMES Research分析指出，隨著漲價浪潮漸退，大陸IC設計銷售額能否維持水準，為後續觀察重點。

2021年大陸IC設計銷售額表現創新高，部分因晶片短缺而漲價，加上晶片出口數量攀升，另一方面，大陸2021年IC設計業者家數快速增加，展現自主發展IC設計的決心。就各產業銷售額與業者數量規模而言，高度集中於消費性電子與通訊領域的現象依舊存在，短期內依舊是大陸IC設計發展主要領域。

IC設計為大陸半導體產值中佔比最高的環節，其中，消費性與通訊IC領域在2021年共佔有近70%銷售額比重。2021年科創板共有7家IC設計公司新上市，觀察科創板IC設計公司2021年營運狀況，力芯微電子因電源管理晶片(Power Management IC；PMIC)獲一線手機品牌業者採用，帶動2021年營業利益年增141.2%。

DIGITIMES Research分析師簡琮訓表示，2021年大陸晶片出口數量與金額皆為歷年之最，然貿易逆差持續擴大。為緩解貿易逆差現象與強化IC設計自主能力，在政府政策與市場資金助益之下，IC新創業者紛紛成立，然相關人才培育更需加緊趕上產業需求。自疫情爆發以來，雖有長短料、物流受阻等事件層出不窮，但產能緊缺意外帶動銷售額增長。然目前漲價浪潮漸退，大陸IC設計銷售額能否維持水準，為後續觀察重點。