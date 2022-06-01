一產業機構周三指出，由於食品成本上升，商店的能源和運輸成本增加，英國零售業在上個月正快速地拉高售價。

代表超市和零售連鎖商店的英國零售商協會(BRC)指出，BRC成員在五月的平均售價為年增2.8%，為自2011年5月以來的最高的年增幅度。

BRC測量商品通膨的指標，較英國官方的CPI測量更為狹窄。

按照BRC測量方式，食品價格在五月年增4.3%，高於四月的3.5%，創下2012年4月以來食品價格最大漲幅。

BRC執行長Helen Dickinson表示，由於動物飼料(穀物)成本飆升和全球食品價格接近創紀錄水準，家禽肉品和人造奶油等食品價格漲幅最大。

俄羅斯入侵烏克蘭，中斷了糧食和植物油的出口。此外在今年2月烏克蘭戰爭爆發之前，能源價格就已經大幅上漲。

執行長表示，零售商店可能會今年稍晚時候進一步漲價。英國央行預計，消費者價格通膨將超過10%。

Dickinson說：幾乎沒有跡象顯示，零售商的成本負擔會很快地減輕，他們將沒有多少迴旋餘地，尤其是那些供應鏈受到中國疫情封鎖和烏克蘭戰爭影響的企業。

周二公布另一項調查也顯示，由於生活成本上升，英國人在五月更愛逛超市，人潮年增7%，以尋求更加優惠的購買價格。此亦為消費者經濟出現壓力的徵兆。