3年前桃園邱姓婦人因罹癌的兒子長時間臥病在床，她拿菜刀朝兒子脖子揮砍，所幸警消獲報將兒子送醫後撿回一命，台灣高等法院維持一審判決，依殺人未遂罪將她判刑2年7月，但因不符合緩刑的規定，未來一旦上訴駁回、判決定讞，她恐仍須入獄服刑。

邱姓男子因罹患疾病長期臥病在床，74歲的邱母認為他為疾病所苦，欲使邱永久解脫疾病折磨，竟基於殺人之犯意，2019年8月3日下午1時許，她在桃園市大溪區其等居處，持菜刀1把朝邱的頸部接續揮砍數次。

邱男受有頸部刀傷之傷害，邱母再持菜刀割腕欲自殺，因邱男在失去意識前以手機傳送Line訊息向其兄、姑姑求救，邱的哥哥接到求救訊息隨即到場查看，立即報警求救，經警消人員到場處理，迅速將2人送醫救治，2人始均倖免於難(邱另在於2020年6月12日因病去世)。

一審桃園地方法院將邱婦依殺人未遂罪判刑2年7月，她不服提上訴，二審高院考量她長期患有重鬱症，易生負面想法，犯罪之動機、目的係欲結束被害人之生命避免其繼續受苦，惡性相對較輕，且犯後坦承犯行，態度良好，仍判處有期徒刑2年7月。

至於邱的律師請求緩刑之宣告部分，高院表示，受限於刑法第74條第1項所定之「受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告」要件，縱使宣告刑3年以下且已無再犯高度風險性，仍必須進行機構內處遇。

高院指出，對比日本刑法將緩刑之適用從宣告刑2年提高至3年，復為達犯罪者之再犯防止與改善更生目的，增訂刑之一部緩刑制度，台灣緩刑制度未與時俱進。

高院表示，台灣現行規定導致被告雖鑑定評估家庭社會系統支持程度尚佳、工作或對應社會角色之維持程度良好，並無明顯風險因子，但囿於宣告刑逾2年，而無從給予緩刑之宣告。

合議庭也提醒，本案邱婦因罹患憂鬱症是否適宜入監執行，則係牽涉受刑能力之問題，檢察官對於被告是否有受刑能力之爭議，在尚未開始執行前，宜送精神鑑定以究明。