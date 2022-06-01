台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股此波從高點18,619最低修正至15,616，波段大跌3,000點，但隨著美國通膨走降，激勵美股大反彈，台股也順勢展開大反攻。

展望後市，台股預估今年股息殖利率達3～4％，優於其他亞股及全球股市，配合下半年基本面回溫，以及技術面打出堅強底部，具極佳的「CP值」，下半年反彈行情可期。

另一方面，根據統計，近10年第三、四季上漲機率分別高達6成及8成，建議逢低分批布局，以掌握後市漲升行情。