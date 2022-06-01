台新2000高科技基金經理人沈建宏1日表示，台股本波從高點18,619最低修正至15,616，波段大跌3,000點，但隨著美國4月通膨走降，激勵美股大反彈，台股也順勢展開大反攻。展望後市，預估台股今年股息殖利率達3％~4％，優於其他亞股及全球股市，配合下半年基本面回溫，以及技術面打出堅強底部，具極佳的「CP值」，下半年反彈行情可期；另根據統計，近10年第三、四季上漲機率分別高達6成及8成，建議逢低分批布局，以掌握後市漲升行情。

沈建宏表示，上半年利空集結，包括俄烏戰爭歹戲拖棚、FED超級鷹派、疫情再起、中國升高封管致使科技產品需求下滑等，衝擊加權指數一度跌破16,000點關卡。就技術面，台股加權指數已修正至滿足點，股市下跌後本益比趨於合理，配合高股息殖利率保護、美國10年債殖利率衝高後降溫、外資期貨未平倉空單來到萬口以下等有利因素，短線台股有機會反彈，不過，反彈後在眾多利空變數仍在，預期第二季前仍以震盪格局為主，建議採區間來回操作。

沈建宏指出，就市場情緒來看，市場悲觀情緒已近金融海嘯水準，已接近最壞情況；在企業營運表現方面，由於中國堅持清零，即使官方調整產業管控措施（如白名單），以及官方介入解決運輸問題，但預估全面復工最快也要６月以後，但利空一次出盡，有利技術面打出堅強底部。在類股操作上，金融及傳產高股息（如貨櫃），以及經濟解封（如航空、航太、零售等）將是短線避風港；科技股大幅修正過後，吸引力浮現，看好伺服器、高速傳輸、電動車、半導體等族群。