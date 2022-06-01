利百景環保科技公司（7578）在4月26日送件申請登錄興櫃戰略新板後，將在今（1）日以每股42元掛牌買賣，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，利百景公司成立於2010年11月間，董事長兼總經理為鍾政祐，主要經營業務是事業廢棄物處理（焚化處理、物理處理）及再生溶劑銷售等，送件時資本額為2億9,072萬元，主辦券商是永豐金證券。利百景公司2021年營收3億3,700萬元，稅後盈餘3,557萬元，每股盈餘1.58元。自結今年首4月營收1億509萬元，稅後盈餘2,049萬元，每股盈餘0.89元。