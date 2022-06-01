澎湖縣一家老人養護機構5月30日因部分住民出現發燒咳嗽現象，機構立即給員工及住民進行快篩，結果發現15位住民、3位工作人員呈現陽性反應，該機構立即依規定通報衛生局及社會處，澎湖縣政府社會處表示，目前18位確診者都是輕症，並接受妥善的治療中。

澎湖縣政府社會處表示，在得知該機構爆發疫情之後，立即依據衛生福利部「衛生福利機構（住宿型）出現確診病例之應變處置建議」事項，採分艙分流方式，開設四間住房作為隔離照護處所，並由衛生局馬公第三衛生所醫師辦理視訊問診與用藥。

社會處也向家屬詳細說明後續處理方式，同時該機構暫停探視、團體活動及收住新進住民，每日進行健康監測與快篩，縣府也供應快篩試劑使用與相關的醫療協助，並隨時密切聯繫與應變處理，讓疫情減至最低。

為進一步落實防疫措施，澎湖縣政府呼籲，如有類似機構住民及家屬，務必施打完整的新冠肺炎疫苗，來減少重症發生機率。