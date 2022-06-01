台灣有望在下半年國門逐步解封，不少國人也感受到氛圍，近兩個月來申辦護照人數略有提升。外交部今天啟動「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，呼籲護照到期的國人可以及早申辦，本月15日前使用系統申辦者還可以獲得精美禮品。

外交部領事事務局局長葉菲比表示，自從新冠肺炎疫情爆發以來，國人申辦護照的量在過去兩年多來掉到平均一個月兩萬多份，不過自三月份起，單月申辦量已經提升到三萬多份，可見得國人也感受到國門即將解封的氣氛。

外交部領事事務局今天正式啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，提供「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」三合一的便民功能。

這項系統全面開辦後，未來國人申辦護照可採用網路填表的服務，填表系統另包括「上傳數位照片」及「預約申辦時段」的功能供民眾使用。民眾透過e化的網路填表系統事先填寫資料及預約申辦時段，將可大幅縮減現場填寫書表及臨櫃等待的時間。另外該系統「上傳數位照片」功能可協助初步預檢上傳的數位照片是否符合護照照片規格，降低臨櫃申辦時的照片不合格率，如果成功上傳合格的數位照片並列印含彩色照片的「簡式護照資料表」，便可免附2張實體照片，進而省去沖洗照片的成本。

此外，旅行社受委任代辦護照團件部分也有完整規畫，系統提供整併表件、打包整理等功能，使旅行社送件流程更為順暢。「團件系統」已自4月6日起先行試辦，運作良好，6月1日起將與「個人件系統」同步全面開辦。