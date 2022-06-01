人力資源軟體巨頭Salesforce上季業績表現優於市場預期，並上修全年獲利展望，周二盤後股價大漲9.21%，報175美元。雖然總體經濟情勢不明，但Salesforce表示這對公司營運並未造成任何實質影響。

在稍早的一般交易時段，Salesforce收跌2.94%。由於高通膨和烏克蘭危機等利空消息促使投資人撤出成長股，今年以來Salesforce股價下跌37%。其軟體同業甲骨文和微軟今年來股價也下跌18%～19%，但日前亦發布樂觀的全年展望。

SMBC Nikko Securities分析師Steven Koenig表示，總經情勢或地緣政治方面的阻力遲早會出現，但Salesforce處於搶攻企業數位化轉型商機的有利位置，而且該公司也擁有相當強韌的模式。

Salesforce表示，儘管通膨創下40年新高，以及消費者需求減弱，但企業希望提高效率並整合包括混合工作模式的現代工作流程，因此對Salesforce的軟體需求仍然強勁。

Salesforce第一財季（截至4月底）營收年增24%，為74.1億美元，優於市場預期的73.8億元。獲利年減94%，為2800萬美元。經調整後每股盈餘為98美分，優於市場預期的94美分。

惟該公司提出的營運展望好壞不一。

Salesforce預估第二財季營收介於76.9億～77億美元，每股盈餘介於1.01～1.02美元。市場預期該公司本季營收為77.7億美元，每股盈餘為1.14美元。

考量匯率方面的不利因素，Salesforce將全年（截至2023年1月）營收預測從320億～321億美元下修至介於317億～318億美元，但上修全年每股盈餘預測至介於4.74～4.76美元。分析師預估為營收320.6億美元、每股盈餘4.65美元。

William Blair & Company分析師Arjun Bhatia表示，上修獲利預測是一個重大的利多題材，這是投資人高度關注的焦點，尤其是在當前的市場環境中。