銅箔基板廠聯茂(6213)因伺服器市場相對穩定，且車用電子需求強勁，全年營收可望再創新高，不過亞系外資保守看待聯茂今年營運，下調聯茂2022年及2023年每股盈餘7%及6%，並將評等降至「劣於大盤表現」評等，致使聯茂盤中股價走弱。

受惠伺服器與車用市場成長動能穩健，聯茂第1季合併營收達82.7億元，季增3.0%，年增11.8%，創歷年同期新高及單季歷史次高，歸屬母公司淨利為8.1億元，創歷年同期新高，每股盈餘為2.11元；累計前4月合併營收為109.35億元，年增8.45%。

聯茂表示，雖然市場變數不少，但雲端運算資料中心與汽車應用電子終端需求成長，隨著Intel Eagle Stream與AMD Genoa伺服器新平台推出，以及車用晶片短缺情形陸續改善，預期在下一世代伺服器與汽車電子(EV/ADAS)雙引擎驅動下，高速材料升級且加速出貨，全年營收可望再創新高。

聯茂江西廠今年將如期進行第三期擴廠，規劃整體第三期規模為120萬張月產能，預期於第二季開出30萬張，隨後逐步增加產能，並於2023年第一季全數擴建完成。

亞系外資最新報告指出，雖然我們持續看到在網通及伺服器高速CCL力道，但必須注意中/低階應用面臨材料成本上揚及競爭的困擾，聯茂有35%到40%來自於中低階CCL應用，我們下調聯茂2022年及2023年每股盈餘7%及6%，並將評等降至「劣於大盤表現」，目標價從118元降至105元。