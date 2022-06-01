跟蹤騷擾防制法於去年11月19日完成立法，今（1）日正式上路，新法參考先進國家立法制度，確立「行為犯罪化」、「聚焦性別暴力案類」及「犯罪調查與即時保護併行」等立法原則，派出所員警、分局家防官與偵查隊偵查佐，擔負起新法最重要第一線的「保護鐵三角」的執法責任，未來若觸犯跟騷罪，最重可處5年以下有期徒刑。新北市長侯友宜今日上午特別在市政會議中要求警察局「落實執法，保護被害人！」

新北市警局表示，根據警政署統計，台灣每年約8000件的跟騷案件，若將私下隱忍未報警案件也納入統計，顯示跟蹤騷擾犯行已不是少數個案，層出不窮的跟騷犯罪行為，除了衍生治安事件外，更讓許多女性民眾擔心害怕自己遇到恐怖情人及過度追求者。

市警局指出，跟蹤騷擾防制法當中的跟騷行為，是指以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人「反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關」的8類行為，讓對方心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。跟騷8類行為包括監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、通訊騷擾、歧視貶抑。

侯友宜表示，對於數位性別暴力，像是私密照片、數位跟蹤等等，都是最新的犯罪態樣，社會局及警察局要做好因應與預防，避免被害人受到二度傷害。他除了肯定警察局對於跟騷法上路前的各項準備與應變，也要求警方必須落實執法、保護被害人。

警察局長黃宗仁說，婦幼案件受輿論高度關注，因此要求警察局同仁必須具備同理心、提高敏感度、表現積極性、展現警察專業，全力落實新法的執行，充分保護市民安全。