香港大學將與國藥集團中國生物合作，就國藥研發的Omicron變異病毒株新冠滅活疫苗，在港展開臨床試驗，研究疫苗作為加強劑在成年人身上的安全性及免疫反應。參加者可獲發臨時疫苗通行證。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，若相關Omicron疫苗的中和抗體水平明顯高於原始株疫苗，已算成功。

孔繁毅今在電台節目上表示，臨床試驗會研究參與者在接種2劑疫苗後4周，其體內的中和抗體對Omicron及相關分支病毒，以及Alpha、Beta、Delta等新冠變種病毒，所引起的T細胞反應、疫苗安全性及臨床保護力，他指，若相關Omicron滅活疫苗對各種新冠病毒的中和抗體水平明顯高於原始株疫苗，則已算成功。

他表示，已招募約500名參與者，並為其中100人接種研究疫苗，預料將於7月底完成招募並展開2劑疫苗接種，9月底前完成早期分析。若結果理想，並獲得政府及專家委員會批准，目標於11月前申請上市，並將年底開放予市民接種。

此次研究將在設於西營盤中山紀念公園體育館內的疫苗接種中心進行，目標是招募900名已接種兩或三劑滅活新冠疫苗及900名已接種兩或三劑mRNA新冠疫苗的成年志願者，合共1800人。他們會再隨機分為三組，一組接種原始SARS-CoV-2病毒株疫苗，其餘兩組接種分別由兩家不同生物製品廠生產的Omicron變異病毒株疫苗。每位志願者將會在相隔28天期間接受兩劑研究疫苗，其後接受為期一年的監察，期間需按時返回中心進行抽血及臨床檢查。所有志願者將獲發香港政府認可的「臨時疫苗通行證」，作爲進入或身處「疫苗通行證」處所之用。