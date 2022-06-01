中正紀念堂設兒童BNT疫苗大型接種站，遭台北市長柯文哲怒斥是白癡命令，不過今日施打狀況踴躍，接種人數遠超過系統預約的200人。市議員苗博雅指出，代表市民真的有需求，許多家長也紛紛心急陳情，直言北市疫苗時程落後他縣市，她揶揄柯可能一心想靠近總統大位，「所以和市民距離稍微遠了一點。」

苗博雅上午在北市議會受訪，對於柯文哲不滿中央設置兒童接種站，但今日上路後人潮卻踴躍一事，她表示，就預約名額來看，代表市民真的有這需求，有人需要服務才會去預約，證明這真的是市民現在需要的東西。

苗博雅說，她接到很多家長陳情，因為北市安排疫苗施打的時程較晚，眼看其他縣市孩子都陸續在學校接種疫苗，但台北卻要排到5月底6六月初，當然會很心急，議員們提出這問題，也是希望早日讓兒童接種疫苗，提升保護力。

話鋒一轉，苗博雅揶揄，「我想柯市長可能一心想要靠近總統大位，所以跟市民的距離稍微遠了一點」，而作為民意代表的職責，就是努力把市長跟市民的距離再拉近。