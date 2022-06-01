針對中美關係發展，大陸智庫發布報告表示，俄烏衝突並未推遲美國對華全面競爭之勢，反而在經軍事科技、經貿、金融，甚至是台灣問題等24各領域加大壓制中國的行動，美方所謂的「綜合威懾」，實際上就是對華開啟「大圍剿」。未來中美博弈最激烈程度將可能出現全面軍事對抗。中美全面「攤牌」的機率在上升。

中國人民大學重陽金融研究院5月30日發布名為《大圍剿：俄烏衝突以來，美國對華政策的進展評估與中國應對》的研究報告。報告指出，美國針對中國的壓制行動大概有24項，體現在經貿、金融、意識形態、軍事科技、地緣政治等領域。美國對華戰略競爭逐步呈現全方位、多層次的特點，在經貿、金融等領域連續對華施壓的基礎上更多地融入了意識形態層面的因素，名為「綜合威懾」，實則開啟「大圍剿」之勢。

報告稱，當前的美國對華戰略競爭格局可概述為五點：加緊構建對華圍堵的「印太經貿小圈子」，多空並舉、金融施壓中國企業，在意識形態領域對華攻擊汙蔑，以「切香腸」方式挑動台灣問題，在軍事科技領域不斷壓制中國發展。

報告分析，未來一段時期，中美關係走向將受到兩大因素的影響。一是中美經濟實力的消長變化。隨著中美之間的經濟差距逐步縮小，中國對美博弈的實力將日益提升；二是中美政治理念的分歧，具體體現在美國「霸權主義」與中國「人類命運共同體」理念之爭。

報告認為，整體而言，拜登政府依舊認為競爭仍是中美關係的主軸，對華基本思路、基本戰略和強硬姿態在短時間內不會發生根本改變。中美全面「攤牌」的機率在上升。

報告更進一步強調，未來中美博弈呈現高、中、低烈度的三種可能性，分別體現在一是高烈度博弈：中美走向全面軍事對抗；二是中裂度博弈：將逐步走向中美全面脫鉤；三是低烈度博弈：中美緊張關係成為常態。

報告也呼籲，中國須高度重視2022年兩國經濟總量差距「不減反增」可能性所形成的民眾信心與市場預期問題，應更加重視以下幾個方面：一是加緊制定在經貿、金融領域的反圍堵與反制裁的預案，加強數位治理合作；二，要加緊制定金融強國戰略與方案；三是加快能源自主進程，制定能源替代方案；四是主動設置議程，逐漸引領中美輿論戰的節奏；五是對外多講述台獨危害，嚴防美國以台制華；六是強化軍事科技，應儘快建立獨立自主可控的關鍵技術體系等。